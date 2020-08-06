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Музеи Саратовской области активно совершенствуют свою работу в рамках нацпроекта «Культура»

Новости


В Саратовском художественном музее имени Радищева теперь можно пользоваться мобильным приложением, чтобы больше узнать о картинах.

Работа в режиме дополненной реальности активно ведётся в Саратовском музее краеведения и музее Федина. Саратовский областной музей краеведения в рамках проекта министерства культуры РФ на платформе Artefact представляет выставку «Саратов зажигает звезды». Она подготовлена к 430-летию города Саратова в рамках музейного проекта «Открытый формат». На выставке можно увидеть материалы из фондов музея, рассказывающие о выдающихся саратовцах и людях, чьи судьбы тесно связаны с нашим краем.

- В рамках национального проекта «Культура» была создана специальная платформа под названием «Артефакт», - рассказала министр культуры Татьяна Гаранина. - Система работает максимально просто. Нужно установить приложение на телефон или в планшет. В одной из вкладок найти музей, в котором вы находитесь. Подвести камеру к картине, около которой есть AR код. И дождаться, когда приложение ее распознает.

Платформа «Артефакт» очень отличается от других аудиогидов. Её называют системой дополненной реальности. На эту платформу не просто закачивается аудиотрек, а есть еще возможность сделать отдельную картину или экспозицию реальной на экране мобильного телефона.
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