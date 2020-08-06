ПФР начал устанавливать ежемесячные денежные выплаты инвалидам и детям-инвалидам беззаявительно

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Гражданам с ограниченными возможностями здоровья больше не нужно подавать заявление на оформление ЕДВ лично, так как Пенсионный фонд РФ сделает все самостоятельно.Теперь выплата оформляется ПФР по данным Федерального реестра инвалидов (ФРИ). ЕДВ устанавливается со дня признания человека инвалидом или ребенком-инвалидом и назначается в течение 10 дней с даты получения сведений об инвалидности из ФРИ. Уведомление о назначении ЕДВ поступит в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг, на адрес электронной почты (при ее наличии), либо в смс-сообщении.Отмена заявлений для оформления ЕДВ стала следующим шагом по упрощению процесса оформления выплат и пенсий людям с инвалидностью. Напомним, на основе данных ФРИ происходит дистанционное оформление пенсии по инвалидности. При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать электронное заявление, все остальные сведения фонд получит из реестра.После того, как данные об инвалидности поступают в ФРИ, ПФР самостоятельно назначает гражданину ЕДВ и пенсию по инвалидности, от человека требуется только заявление о предпочитаемом способе доставке пенсии, которое можно подать через личный кабинет на портале Госуслуг или сайте ПФР. Если же ранее ему были установлены выплаты по линии ПФР, заявление о доставке представлять не требуется.ПФР с апреля реализует меры, которые позволили дистанционно назначать пенсии и пособия, а также оказывать гражданам помощь в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать уже ранее назначенные выплаты. Работа по назначению отдельных видов выплат в беззаявительном порядке будет продолжена.В Саратовской области в период с марта по июль текущего года по сведениям ФРИ назначено 1426 пенсий и 3521 ежемесячная денежная выплата гражданам, признанным инвалидами впервые.