В Энгельсе собака покусала девочку и старика
Вчера в МУ МВД России «Энгельсское» поступило сообщение о причинении телесных повреждений 12 летней девочке и 81 летнему мужчине, которые пострадали от укусов собаки в районе бывшего консервного завода, расположенного по адресу : Энгельс, улица Заводская 9.
На место происшествия незамедлительно был направлен участковый уполномоченный полиции, который установил местонахождение собаки и вызвал специалистов общественной организации «Верный друг». Сотрудники организации произвели отлов животного для последующего обследования на наличие опасных заболеваний. В ходе первоначальной проверки установлено, что владельцев у собаки не имеется.
В настоящее время по данным фактам проводится проверка, - сообщает пресс-служба МУ МВД России «Энгельсское» Саратовской области.