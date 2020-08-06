6 августа 2020 ЧЕТВЕРГ
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13:39 | 06 августа
В Энгельсе собака покусала девочку и старика
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В Энгельсе собака покусала девочку и старика

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Вчера в МУ МВД России «Энгельсское» поступило сообщение о причинении телесных повреждений 12 летней девочке и 81 летнему мужчине, которые пострадали от укусов собаки в районе бывшего консервного завода, расположенного по адресу : Энгельс, улица Заводская 9.

На место происшествия незамедлительно был направлен участковый уполномоченный полиции, который установил местонахождение собаки и вызвал специалистов общественной организации «Верный друг». Сотрудники организации произвели отлов животного для последующего обследования на наличие опасных заболеваний. В ходе первоначальной проверки установлено, что владельцев у собаки не имеется.

В настоящее время по данным фактам проводится проверка, - сообщает пресс-служба МУ МВД России «Энгельсское» Саратовской области.