В Татищевском районе пятнадцатилетний подросток спас на пожаре женщину

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Загорелся частный деревянный дом на ул.Центральной. Первым пожар заметил 15-летний Антон Солдатенков. Парень ехал мимо на мотоцикле (ездил за абрикосами), увидел дым, подъехал поближе.«На крыльце из под двери валил черный дым, в окне я заметил какое-то мельтешение», - рассказывает Антон.Парень выломал оконную раму, увидел на полу женщину, залез в оконный проем, вытащил пострадавшую на свежий воздух. «Ей было тяжело дышать, она кашляла, была очень слаба, но она была жива, это главное», - рассказывает Антон.К тому времени деревянный дом был полностью объят огнем. Подбежали односельчане, приехали пожарные. Пожар быстро потушили. При разборке конструкций пожарные обнаружили тело сорокалетней хозяйки дома, которая погибла в огне. Если бы не смелый, мужественный поступок 15-летнего мальчика погибших на этом пожаре было бы двое. Как выяснилось позже, в доме часто собирались компании, выпивали, - сообщает ГУ МЧС региона.