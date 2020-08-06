В Саратовской области продолжается развитие системы социального партнерства в сфере труда

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Их действием охвачено 75% (479,1 тыс.чел.) от среднесписочной численности работников организаций. Данный показатель соответствует третьему рейтинговому месту среди субъектов ПФО.Порядка 20,5% коллективных договоров заключены в учреждениях образования, чуть меньше на промышленных предприятиях - 16,4% и в здравоохранении – 13,7%. На транспорте – около 6%, 5% в сельском хозяйстве, остальные – в других отраслях.Основополагающим документом региональной системы соцпартнерства является Соглашение между Правительством области, профсоюзами и работодателями области на 2019-2021 годы. В нем содержатся обязательства по созданию условий достойного и безопасного труда, повышению качества жизни и доходов работников, стабильной занятости, модернизации экономики.Механизм социального партнерства активно применяется для решения задачи по обеспечению роста уровня заработной платы в регионе. С 1 февраля 2020 года региональным Соглашением о минимальной заработной плате для работников внебюджетного сектора экономики установлен размер минимальной заработной платы 12 615 руб.