Уборочная в Питерском районе проходит с песней

просмотров: 112

Творческие коллективы муниципального образования в полную силу включились в страду-2020. Устраивать концертные программы прямо на месте жатвы им стало возможно благодаря появлению в районе новенького автоклуба. Его Питерское МО приобрело в рамках национального проекта "Культура".Июльско-августовские полевые работы - ключевые не только для сельских тружеников, но в целом для страны. Каждая минута уборки хлеба с поля дорога, особенно в этом году, с засушливым летом. Поэтому хорошая песня, шутка, добрые слова напутствия очень важны для настроя хлебороба на работу. Концертная площадка на колесах - отличная для этого платформа.