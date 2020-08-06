Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли на 18,2% в январе-июле
По оперативной информации, в январе-июле 2020 года на Приволжской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено около 42,8 тыс. гружёных и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 18,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Во внутреннем сообщении перевезено 15,9 тыс. ДФЭ (+8,5% к аналогичному периоду прошлого года), в транзитном – 11 тыс. ДФЭ (+65,7%), в экспортном – 10 тыс. ДФЭ (+10,8%), в импортном – 5,9 тыс. ДФЭ (-0,1%).
Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 17,9% и составило 31,2 тыс. ДФЭ. В них перевезено более 663,5 тыс. тонн грузов (+11,3%), в том числе:
химикатов и соды – 15,3 тыс. ДФЭ (+0,9% к уровню 2019 года);
цветных металлов – 2,7 тыс. (рост в 3 раза);
черных металлов – 2,6 тыс. (-17,2%);
промышленных товаров народного потребления – 2,5 тыс. (рост в 3 раза);
продовольственных товаров – 2,4 тыс. (-8,5%);
метизов – 2,1 тыс. (рост в 7 раз);
нефти и нефтепродуктов – 1,3 тыс. (+22%).