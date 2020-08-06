Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли на 18,2% в январе-июле

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Во внутреннем сообщении перевезено 15,9 тыс. ДФЭ (+8,5% к аналогичному периоду прошлого года), в транзитном – 11 тыс. ДФЭ (+65,7%), в экспортном – 10 тыс. ДФЭ (+10,8%), в импортном – 5,9 тыс. ДФЭ (-0,1%).Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 17,9% и составило 31,2 тыс. ДФЭ. В них перевезено более 663,5 тыс. тонн грузов (+11,3%), в том числе:химикатов и соды – 15,3 тыс. ДФЭ (+0,9% к уровню 2019 года);цветных металлов – 2,7 тыс. (рост в 3 раза);черных металлов – 2,6 тыс. (-17,2%);промышленных товаров народного потребления – 2,5 тыс. (рост в 3 раза);продовольственных товаров – 2,4 тыс. (-8,5%);метизов – 2,1 тыс. (рост в 7 раз);нефти и нефтепродуктов – 1,3 тыс. (+22%).