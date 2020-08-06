6 августа 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 06 августа
Открыта онлайн-площадка фестиваля «Палитра ремесел 2020»
16:18 | 06 августа
Более 260 школ области подключат к высокоскоростному интернету до конца текущего года
15:24 | 06 августа
Музеи Саратовской области активно совершенствуют свою работу в рамках нацпроекта «Культура»
14:30 | 06 августа
ПФР начал устанавливать ежемесячные денежные выплаты инвалидам и детям-инвалидам беззаявительно
13:39 | 06 августа
В Энгельсе собака покусала девочку и старика
12:45 | 06 августа
В Татищевском районе пятнадцатилетний подросток спас на пожаре женщину
11:48 | 06 августа
В Саратовской области продолжается развитие системы социального партнерства в сфере труда
10:51 | 06 августа
Уборочная в Питерском районе проходит с песней
09:49 | 06 августа
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: пандемии несут долгосрочный урон не только экономике, но и здоровью общества
09:00 | 06 августа
Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли на 18,2% в январе-июле
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли на 18,2% в январе-июле

Новости
Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли на 18,2% в январе-июле

По оперативной информации, в январе-июле 2020 года на Приволжской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено около 42,8 тыс. гружёных и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 18,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Во внутреннем сообщении перевезено 15,9 тыс. ДФЭ (+8,5% к аналогичному периоду прошлого года), в транзитном – 11 тыс. ДФЭ (+65,7%), в экспортном – 10 тыс. ДФЭ (+10,8%), в импортном – 5,9 тыс. ДФЭ (-0,1%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 17,9% и составило 31,2 тыс. ДФЭ. В них перевезено более 663,5 тыс. тонн грузов (+11,3%), в том числе:

химикатов и соды – 15,3 тыс. ДФЭ (+0,9% к уровню 2019 года);
цветных металлов – 2,7 тыс. (рост в 3 раза);
черных металлов – 2,6 тыс. (-17,2%);
промышленных товаров народного потребления – 2,5 тыс. (рост в 3 раза);
продовольственных товаров – 2,4 тыс. (-8,5%);
метизов – 2,1 тыс. (рост в 7 раз);
нефти и нефтепродуктов – 1,3 тыс. (+22%).