Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: пандемии несут долгосрочный урон не только экономике, но и здоровью общества

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Ведущие практикующие врачи, исследователи и учёные из Европы, США, Африки и Индии обсудили как проблемы лечения и профилактики заболевания, так и общественные угрозы и уроки пандемии.«Наш мир сегодня можно сравнить с автобусом, который наполовину завис над пропастью, - отметил в своём вступительном слове Вячеслав Моше Кантор, председатель Благотворительного фонда Кантора и президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК). – Все восемь миллиардов людей находятся внутри, и только от нашего взаимодействия и сотрудничества зависит, упадём ли мы в пропасть или встанем на твёрдую почву всеми четырьмя колёсами, чтобы двигаться к нашему общему будущему».«COVID-19 резко усугубил и без того критическую ситуацию, связанную с ростом экстремизма. Мы являемся свидетелями жёстких проявлений расизма в самых разных формах. Таким образом, борьба с пандемией стала больше чем глобальным вопросом – это экзистенциальная битва за наше будущее, - подчеркнул Вячеслав Моше Кантор. – История учит нас тому, что пандемия и хаос, который она создаёт, может нанести долгосрочный урон не только в плане упадка экономики и массовой безработицы. Она может создать благоприятную почву для политики отчаяния и разделения. Я напомню, что за последней крупной пандемией, испанкой, быстро последовала Великая депрессия и подъём экстремизма в Европе, который привёл к трагедии Второй мировой войны».«Здоровье – это значительно больше, чем сумма функционирования всех систем, - согласен президент Королевского медицинского общества, профессор Саймон Уэссли. - Помимо этого, существует экономический и большое число других факторов. Многое зависит от того, будем ли мы работать сообща. Бенджамин Франклин в своё время говорил, что лучше действовать сообща, иначе висеть придётся поодиночке».Практикующие специалисты в своих выступлениях сделали большой акцент на международном опыте как по лечению COVID-19, так и по мерам профилактики заболевания, а также управлению пандемией и возможному снижению негативного воздействия будущих вспышек заболевания. Этот опыт, рассчитывают эксперты, будет полезен работающим врачам и чиновникам по всему миру.«Это международное заболевание, и вирусу всё равно, в какой стране он появится, - отметил доктор Чарльз Пауэлл из Национального еврейского института респираторных заболеваний при госпитале Маунт-Синай в Нью-Йорке. - Когда всё закончится, надеюсь, мы сможем создать более удачную обстановку, чем та, которая последовала вслед за эпидемией испанки».Доктор Пауэлл подчеркнул важность и полезность профилактических мер, таких как ношение масок, мытьё рук и дистанцирование, которые, по его мнению, до сих пор спасают тысячи и даже миллионы жизней по всему миру. При этом проблемой остаётся то, что даже в настоящее время симптомы коронавируса остаются не до конца понятны.«У кого-то симптомов вообще нет, у других они очень тяжёлые, - отметил эксперт. - Даже если человек пережил COVID-19, то во многих случаях он получает хроническое заболевание с отказом многих органов. Поэтому нам нужно наладить междисциплинарную работу».«Необходимо заставить политиков задуматься над стратегиями предотвращения инфекционных заболеваний, - заявила профессор Сиан Гриффитс из Службы общественного здравоохранения Англии. – Люди, в целом, должны быть более здоровыми, чтобы предотвратить тяжёлые последствия от инфицирования коронавирусом». В частности, профессор Гриффитс отметила как важное направление снижение общего числа таких заболеваний, как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и проблемы, связанные с излишним весом.Лорд Аджай Каккар из Университетского колледжа Лондона обратил внимание также на широту сопутствующих COVID-19 заболеваний, в частности - проявления тромбоза, которые наблюдаются как в артериях и венах, так и в малых сосудах лёгких и других органов. Всё это, уверен эксперт, требует более глубокого изучения.«Эти сопутствующие заболевания нужно вскрывать как можно раньше, - отметил лорд Каррак. - Крайне важно провести масштабные исследования с большим числом участников. Есть вероятность того, что у многих из них проявятся долгосрочные последствия для их сердечно-сосудистой системы».По мнению доктора Эмили Холмс из Уппсальского университета в Швеции, не менее серьёзного внимания заслуживает вопрос влияния COVID-19 на психическое здоровье граждан.«Это первая пандемия, которая столь широко освещается в СМИ, люди подвергаются бомбардировке информацией, - заявила доктор Холмс. - Нужно подумать над тем, какому психическому воздействию подвергаются люди из-за влияния СМИ, в первую очередь пожилые и дети, ведь тело и психика сильно связаны между собой».Кроме того, доктор Холмс выступила за объединение усилий всего медицинского сообщества, чтобы разработать более рациональные и новаторские формы лечения, которые учитывали бы современные технические достижения и степень проникновения мобильной техники в жизни граждан.Что касается вопросов создания вакцины, то, как отметил профессор Робин Шэтток из Имперского колледжа Лондона, 24 вакцины от COVID-19 уже находятся на этапе клинической оценки, в разработке остаются ещё порядка 160 кандидатов. Однако существуют проблемы с доказательством эффективности этих вакцин, ведь они должны предотвращать инфицирование и тем самым саму болезнь. Профессор Шэтток также обратил внимание на проблему доступности вакцины для развивающихся стран, которые, в отличие от «богатых» государств, не имеют экономической возможности закупить как можно больше вакцин-кандидатов. По мнению эксперта, доступ должен быть облегчен с появлением большего числа вакцин, а также соответствующих программ их распространения.О проблемах доступности медпомощи заявил и доктор Эндрю Рассмэн из Кливлендской клиники в США, который выступил с предложением разработки специальных систем ухода, способных адаптироваться под каждого пациента. «Речь идёт о широких слоях населения с разным доходом и социальным положением, нужно адаптировать наши учреждения с тем, чтобы создать индивидуальный уход для каждого пациента», - отметил доктор Рассмэн.Конференция в Лондоне прошла в сотрудничестве с Клиникой Майо и Кливлендской клиникой, крупнейшими медицинскими и исследовательскими центрами США. В рамках неё выступили докладчики из Великобритании, США, Индии, Европы и Африки, а также Вячеслав Моше Кантор, международный общественный деятель и филантроп, чей благотворительный фонд оказал поддержку в проведении мероприятия.***Королевское медицинское общество является ведущим учреждением непрерывного медицинского последипломного образования и обучения. Его миссия заключается в усовершенствовании системы здравоохранения через образование и внедрение инноваций. С начала пандемии COVID-19 Королевское медицинское общество играет решающую роль в оказании поддержки практикующим врачам во время кризиса. Инновационная программа веб-семинаров общества по COVID-19 продолжает оказывать влияние на работников системы здравоохранения и рядовых граждан, которые стремятся получить необходимые знания и опыт в области этого заболевания.Благотворительный Фонд Вячеслава Кантора курирует благотворительную деятельность Вячеслава Моше Кантора в Великобритании. Работа фонда мотивирована приверженностью г-на Кантора делу развития образования и искоренения нетерпимости, ксенофобии, расизма и антисемитизма.