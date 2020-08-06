В Балакове Губернатор осмотрел строительство новой спортивной площадки

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Напомним, в прошлом году глава региона выступил с инициативной использовать свободную территорию площадью 6 га рядом со школами под спорткомплекс открытого типа.«Раньше здесь был пустырь, а у учеников школ не было возможности заниматься спортом. Теперь это будет настоящий оздоровительный центр для всего микрорайона, целый спортивный городок. Вместе с жителями Балаково приняли правильное решение – обустроить эту территорию. Сначала по программе поддержки местных инициатив обустроили здесь пешеходную зона, а она "потянула" за собой и остальную территорию», –отметил Валерий Радаев.Спорткомплекс будет включать в себя футбольное поле, баскетбольную, волейбольную, бадминтонную, мини-футбольную площадку, воркаут, уличные тренажеры, беговые дорожки, легкоатлетический сектор. Сейчас на объекте развернуты строительные работы. Планируется, что объект будет сдан к 25 августа т.г.Глава региона проверил ход благоустройства сквера на Бульваре Роз в г. Балаково. Работы идут в рамках проекта по формированию комфортной городской среды.В сквере уложена новая тротуарная плитка, заменены бордюры, установлены малые архитектурные формы, освещение, проведены работы по озеленению. Работы проведены на участке от ул. Трнавской в сторону набережной. В дальнейшем в сквере будет высажен розарий.«Пешеходную зону в Балаково будем делать поэтапно - часть в этом году, часть в следующем. Обязательно нужно обсудить с жителями, чем можно еще наполнить сквер – где еще установить лавочки, обустроить подсветку», – отметил Валерий Радаев.Всего в этом году в Балаково реконструируется 5 общественных территорий, которые были выбраны жителями по итогам рейтингового голосования.