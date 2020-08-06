В регионе началась акция «Безопасный водоем – 2020»

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Главными целями областной акции являются обеспечение безопасности и предупреждение несчастных случаев на водоемах с несовершеннолетними детьми и подростками, привлечение внимания общественности к проблеме детской безопасности, на повышение ответственности родителей за сохранение жизни и здоровья своих детей, обучение правилам поведения на природных и искусственных водоемах.В рамках акции «Безопасный водоем – 2020» к проведению совместных профилактических рейдов будут привлечены сотрудники органов полиции, прокуратуры, Роспотребнадзора, Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), МЧС (Служб спасения), районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, работники школ, представители молодежных общественных организаций и объединений патриотической и правоохранительной направленности («Юнармия», «Юный друг полиции»), общественные помощники Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области, члены Общественных советов при территориальных подразделениях органов внутренних дел.В ходе акции будет проведено обследование имеющихся на территории муниципальных районов мест массового отдыха граждан вблизи водоемов, обращено особое внимание на оборудование мест для купания, наличие спасателей и средств спасения, разрешения контролирующих ведомств на использование данных мест для отдыха и купания.