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В регионе началась акция «Безопасный водоем – 2020»

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По инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области во всех муниципальных районах в период с 01 июля по 31 августа 2020 года проводится комплексная региональная акция «Безопасный водоем – 2020».

Главными целями областной акции являются обеспечение безопасности и предупреждение несчастных случаев на водоемах с несовершеннолетними детьми и подростками, привлечение внимания общественности к проблеме детской безопасности, на повышение ответственности родителей за сохранение жизни и здоровья своих детей, обучение правилам поведения на природных и искусственных водоемах.

В рамках акции «Безопасный водоем – 2020» к проведению совместных профилактических рейдов будут привлечены сотрудники органов полиции, прокуратуры, Роспотребнадзора, Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), МЧС (Служб спасения), районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, работники школ, представители молодежных общественных организаций и объединений патриотической и правоохранительной направленности («Юнармия», «Юный друг полиции»), общественные помощники Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области, члены Общественных советов при территориальных подразделениях органов внутренних дел.

В ходе акции будет проведено обследование имеющихся на территории муниципальных районов мест массового отдыха граждан вблизи водоемов, обращено особое внимание на оборудование мест для купания, наличие спасателей и средств спасения, разрешения контролирующих ведомств на использование данных мест для отдыха и купания.