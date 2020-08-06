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С 10 по 26 августа 2020 года состоится XI молодежный форум «Машук»

Новости


С 10 по 26 августа 2020 года состоится XI молодежный форум «Машук» впервые в режиме онлайн.

Интернет-платформа Форума позволит не только сохранить традиционные образовательные и культурные форматы, но и предоставит новые возможности в расширении географии участников.

Любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет может подать заявку в АИС «Молодежь России».

В зависимости от выбранного портфеля участия, начиная с ознакомительных лекций, встреч с публичными личностями, практических занятий по личностному развитию до решения кейсов от работодателей, изучения инструментов построения успешной карьеры - Форум станет уникальным местом создания и развития круглогодичной цифровой среды, обеспечивающей эффективное и комфортное взаимодействие молодежи, в том числе для людей с особыми потребностями.

Дополненная «Карьерной мастерской», онлайн-площадка позволит выстроить коммуникацию участников Форума с ведущими работодателями Северо-Кавказского федерального округа, расширить знания в области социального проектирования, разработки качественной проектной заявки для участия в грантовом конкурсе, а также принять участие в ярмарке вакансий, в рамках которой участники Форума получат возможность трудоустройства в крупнейшие корпорации округа.

По итогам Форума каждый участник получит сертификат о прохождении образовательной программы, лимитированный раздаточный материал и личный цифровой след. Участники, отличившиеся особой активностью в ходе культурной и образовательной программ, получат подарки от партнеров и спонсоров Форума из числа лидирующих российских компаний.
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