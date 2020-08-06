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Конкурс Конкурсов вокалистов XXXIII Собиновского музыкального фестиваля пройдет 4-6 октября 2020 года

Новости
Конкурс Конкурсов вокалистов XXXIII Собиновского музыкального фестиваля пройдет 4-6 октября 2020 года

Конкурс Конкурсов вокалистов XXXIII Собиновского музыкального фестиваля пройдет 4-6 октября 2020 года.

В конкурсе могут участвовать вокалисты в возрасте до 35 лет, являющиеся лауреатами или дипломантами российских и международных конкурсов (Саратовские певцы в конкурсе не участвуют). Жюри конкурса под председательством народного артиста РФ, лауреата Государственной премии России, профессора Ю.Л. Кочнева состоит из дирижеров, ведущих певцов Саратовского академического театра оперы и балета и педагогов Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова.

К конкурсу будут допущены 12 человек по усмотрению жюри на основании заявочных листов-анкет и присланных видеозаписей выступлений. Допущенные к конкурсу 12 вокалистов уведомляются об участии в Конкурсе конкурсов по электронной почте, указанной в их заявочном листе-анкете. Список участников до начала конкурса не публикуется.

Конкурсное испытание состоит из двух туров и проводится в форме публичных концертов в рамках Собиновского музыкального фестиваля. Все допущенные к конкурсу 12 вокалистов участвуют в обоих турах.

Порядок выступления определяется жеребьевкой, которая проводится отдельно для каждого тура.

Жюри конкурса присуждает все премии в пределах установленного количества и не делит их между участниками. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.

Для участия в конкурсе необходимо выслать заявочный лист-анкету на электронный адрес
sar-opera.pr@mail.ru до 15 сентября 2020 года включительно.