В Саратове и Балакове прекращены трансляции в аналоговом формате телеканала «ТНТ»

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Телеканал «ТНТ» входит в состав второго мультиплекса и доступен на 19 кнопке цифрового телевидения. Для приема цифрового телевидения без абонентской платы необходимы эфирная дециметровая антенна и телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2. Цифровая приставка дополнительно нужна к телевизорам с кинескопом и к плазменным панелям без поддержки стандарта DVB-T2.В настоящее время в аналоговом формате ведется вещание 4 телеканалов в г. Саратове: «Супер ТВ», «Ю-ТВ», «Дисней», «МатчСтрана» - и 3 телеканалов в г. Балакове: «Перец», «Дисней» и «Ю-ТВ».