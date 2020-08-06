В Саратове и Балакове прекращены трансляции в аналоговом формате телеканала «ТНТ»
С 1 августа 2020 года в городах Саратове и Балакове прекращены трансляции в аналоговом формате телеканала «ТНТ» и сокращен объема вещания телеканала «МатчСтрана» в г. Саратове (на 43 ТВК) до 20 часов в сутки, с ежедневным отключением в период с 01:00 до 05:00 часов.
Телеканал «ТНТ» входит в состав второго мультиплекса и доступен на 19 кнопке цифрового телевидения. Для приема цифрового телевидения без абонентской платы необходимы эфирная дециметровая антенна и телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2. Цифровая приставка дополнительно нужна к телевизорам с кинескопом и к плазменным панелям без поддержки стандарта DVB-T2.
В настоящее время в аналоговом формате ведется вещание 4 телеканалов в г. Саратове: «Супер ТВ», «Ю-ТВ», «Дисней», «МатчСтрана» - и 3 телеканалов в г. Балакове: «Перец», «Дисней» и «Ю-ТВ».