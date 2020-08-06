6 августа 2020 ЧЕТВЕРГ
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11:39 | 05 августа
До завершения приема работ на «Киновертикаль 2020» осталось ровно семь дней
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До завершения приема работ на «Киновертикаль 2020» осталось ровно семь дней

Новости


До завершения приема работ на «Киновертикаль 2020» осталось ровно 7 дней.

По информации оргкомитета фестиваля, на конкурс представлено 134 работы от 530 киноавторов из 23 субъектов России и Республики Казахстан.

Номинация «Свободный полет» стала традиционным лидером конкурсной программы по числу заявок - в этом году в ней представлено 52 работы. Второе место по популярности занимает направление «Замечательные люди моей малой родины» (31 работа). Замыкает тройку лидеров номинация «Нам в мире до всего есть дело» (17 работ).

Напоминаем, принять участие в конкурсе может любой желающий от 5 до 22 лет в следующих номинациях конкурсной программы: «Визуальные эффекты в кино, «Кинозарисовки #сидимдома, «Замечательные люди моей малой родины», «Нам в мире до всего есть дело» и «Свободный полет».

Для этого отправляйте заявки по электронному адресу videosarkvc@yandex.ru. Образец формы заявки можно найти здесь.

Оргкомитет ждет Ваши работы до 10 августа ВКЛЮЧИТЕЛЬНО!