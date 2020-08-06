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С 1897 года в Саратовской области доля работающего населения выросла почти в два раза
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С 1897 года в Саратовской области доля работающего населения выросла почти в два раза

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Статистические наблюдения вносят весомый вклад в историю труда в нашей стране – с их помощью мы узнаем, как меняются условия работы, состав рабочей силы, оплата труда, занятость населения и так далее.

Например, благодаря Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года мы знаем, что 24,1% жителей Саратовской губернии имели самостоятельные занятия, то есть работали и содержали семью, а 75,9% являлись членами их семей.

По данным Всероссийских переписей населения в 2002 году трудовую деятельность вели 40,4 % жителей области (1078,9тыс. человек), а в 2010 году – 45,7% населения (1152,2 тыс. человек), таким образом, доля работающего населения выросла на 5,3%. Пособие по безработице получали в 2002 году 19,4 тыс. человек, а в 2010 году уже 17,6 тыс. человек, что на 9,1% ниже, чем в 2002 году.

В 2019 году, по данным выборочного обследования рабочей силы, доля занятых (имеющих работу или доходное занятие) в общей численности населения области составила 47,2% (1151,3 тыс. человек). По данным министерства занятости, труда и миграции Саратовской области в 2019 году численность безработных составила 10,1 тыс. человек, в том числе, пособие по безработице было назначено 9,2 тыс. человек
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