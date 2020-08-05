"Варенька" и "Старлайт" - дипломанты Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Культура – это мы!»

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Организовали грандиозное творческое соревнование Министерство культуры Российской Федерации и Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова.Два народных коллектива из Саратовской области удостоены Диплома I степени. Это ансамбль народного танца «Варенька» Городского Дома культуры национального творчества муниципального образования «Город Саратов» (руководители - Н.П. Машина и заслуженный работник культуры РФ А.С. Утенков) и вокальный ансамбль «Старлайт», который работает на базе ДК «Россия» под руководством С.В. Селивахиной.Напомним, что фестиваль проведен в рамках нацпроекта "Культура". В онлайн режиме состоялась его зональная отборочная часть. На этом этапе своем мастерство продемонстрировали 255 коллективов из 85 регионов России. По итогам конкурсных просмотров жюри отобрало 60 коллективов, среди которых и оказались "Варенька" и "Старлайт".