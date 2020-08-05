Восемь саратовских спортсменов выйдут на старт чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ
С 10 по 14 августа в Москве пройдёт чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ (мужчины и женщины). В соревнованиях примут участие 8 саратовских спортсменов.
Спортсмены Саратовского областного центра спортивной подготовки, воспитанники ГБУСО СШОР по гребле на байдарках и каноэ:
МСМК Кира Степанова,
МСМК Николай Червов,
МС Мария Медведева,
МС Дмитрий Моргунов,
МС Сергей Неловко,
МС Рамиль Алимов,
МС Владислава Шевчук,
МС Элеонора Ковальчук.
Тренеры спортсменов: Шевчук Сергей Степанович, Степанова Наталия Александровна, Шевчук Степан Сергеевич, Лукьянов Сергей Васильевич, Панферова Ольга Ивановна, Неловко Алексей Викторович, Гаврилин Евгений Вячеславович, Лысых Николай Анатольевич, Венцель Игорь Альбертович, Адаховская Марина Вольдемаровна.
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены возрастной категории «мужчины, женщины» 2003 г.р. и старше, имеющие спортивную квалификацию не ниже мастера спорта России по виду спорта гребля на байдарках и каноэ.
По итогам соревнования будет сформирован состав сборной России для участия на чемпионате Европы (Румыния, 15-18 октября) и Кубке мира (Венгрия, 23-27 сентября).