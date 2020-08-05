Восемь саратовских спортсменов выйдут на старт чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ

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Спортсмены Саратовского областного центра спортивной подготовки, воспитанники ГБУСО СШОР по гребле на байдарках и каноэ:МСМК Кира Степанова,МСМК Николай Червов,МС Мария Медведева,МС Дмитрий Моргунов,МС Сергей Неловко,МС Рамиль Алимов,МС Владислава Шевчук,МС Элеонора Ковальчук.Тренеры спортсменов: Шевчук Сергей Степанович, Степанова Наталия Александровна, Шевчук Степан Сергеевич, Лукьянов Сергей Васильевич, Панферова Ольга Ивановна, Неловко Алексей Викторович, Гаврилин Евгений Вячеславович, Лысых Николай Анатольевич, Венцель Игорь Альбертович, Адаховская Марина Вольдемаровна.К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены возрастной категории «мужчины, женщины» 2003 г.р. и старше, имеющие спортивную квалификацию не ниже мастера спорта России по виду спорта гребля на байдарках и каноэ.По итогам соревнования будет сформирован состав сборной России для участия на чемпионате Европы (Румыния, 15-18 октября) и Кубке мира (Венгрия, 23-27 сентября).