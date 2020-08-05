Движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Саратовском районе будет временно ограничено 11 августа
В связи с ремонтными работами с 10:00 до 16:00 11 августа будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 1 км станции Черниха (пересечение с автодорогой Саратов – пос. Красный Текстильщик в Саратовском муниципальном районе).
Для пропуска автотранспорта будет организовано поочередное открытие полос.
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.