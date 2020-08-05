5 августа 2020 СРЕДА
Новости
17:00 | 04 августа
"Варенька" и "Старлайт" - дипломанты Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Культура – это мы!»
16:17 | 04 августа
На Театральной площади откроется медовая ярмарка
15:27 | 04 августа
Восемь саратовских спортсменов выйдут на старт чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ
14:35 | 04 августа
Движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Саратовском районе будет временно ограничено 11 августа
13:48 | 04 августа
ПФР начал устанавливать ежемесячные денежные выплаты инвалидам и детям-инвалидам беззаявительно
12:53 | 04 августа
Более 751 тысячи пассажиров отправлено с вокзалов и станций ПривЖД в июле
12:00 | 04 августа
Стартовал сбор вопросов к Общероссийскому родительскому собранию с министром просвещения
10:48 | 04 августа
В Историческом парке «Моя история» состоялась презентация первой выставки проекта «Археологический детектив»
09:55 | 04 августа
«Технодинамика» организовала рекордный прыжок парашютистов с флагом ВДВ
09:00 | 04 августа
Погрузка на Приволжской железной дороге составила 3,1 миллиона тонн в июле
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Саратовском районе будет временно ограничено 11 августа

Новости


В связи с ремонтными работами с 10:00 до 16:00 11 августа будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 1 км станции Черниха (пересечение с автодорогой Саратов – пос. Красный Текстильщик в Саратовском муниципальном районе).

Для пропуска автотранспорта будет организовано поочередное открытие полос.

Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.