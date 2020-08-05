«Технодинамика» организовала рекордный прыжок парашютистов с флагом ВДВ

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Достижение было зафиксировано Станиславом Коненко, главным редактором Книги рекордов России. Рекордный размер был подтвержден после измерения флага: длина стяга составила 40,05 м, ширина – 26,76 м, общая площадь – 1071,74 м2. Прежний рекорл был побит почти на 300 м2. Как заметил Станислав Коненко, такие рекорды крайне сложно организовать, поэтому они устанавливаются достаточно редко – необходимо не только сшить флаг, но и иметь всю нужную инфраструктуру. Но каждый подобный уникальный рекорд становится для людей популярным событием.Комментарии по поводу прыжка, посвященного элитным войскам, далгендиректор АО «Технодинамика» Игорь Насенков. Он подчеркнул: эта высокая планка – признание наивысшего уровня подготовки бойцов ВДВ, перед которыми всегда стоят самые высокие цели, подтверждение их мужества, силы духа и уникальности.