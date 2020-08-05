5 августа 2020 СРЕДА
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«Технодинамика» организовала рекордный прыжок парашютистов с флагом ВДВ

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«Технодинамика» организовала рекордный прыжок парашютистов с флагом ВДВ

Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех установил национальный рекорд в честь 90-летия со дня основания Воздушно-десантных войск РФ. Парашютисты развернули флаг ВДВ площадью свыше 1000 м2 над Московской областью.

Достижение было зафиксировано Станиславом Коненко, главным редактором Книги рекордов России. Рекордный размер был подтвержден после измерения флага: длина стяга составила 40,05 м, ширина – 26,76 м, общая площадь – 1071,74 м2. Прежний рекорл был побит почти на 300 м2. Как заметил Станислав Коненко, такие рекорды крайне сложно организовать, поэтому они устанавливаются достаточно редко – необходимо не только сшить флаг, но и иметь всю нужную инфраструктуру. Но каждый подобный уникальный рекорд становится для людей популярным событием.

Комментарии по поводу прыжка, посвященного элитным войскам, далгендиректор АО «Технодинамика» Игорь Насенков. Он подчеркнул: эта высокая планка – признание наивысшего уровня подготовки бойцов ВДВ, перед которыми всегда стоят самые высокие цели, подтверждение их мужества, силы духа и уникальности.