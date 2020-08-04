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Энгельсская команда КВН «HD» прошла в полуфинал телевизионной Премьер-лиги КВН

Новости


Энгельсская команда КВН «HD» прошла в полуфинал телевизионной Премьер-лиги КВН.

Игра состоялась в минувшие выходные. Съёмки 1/4 финала Премьер-лиги КВН проходили в Москве в Московском Молодежном центре «Планета КВН». За выход в полуфинал боролись 34 команды из разных уголков России.

«Игра была веселой и сильной, во многом благодаря нашим многочисленным болельщикам, которых было около 50 человек! И даже несмотря на то, что зал был заполнен наполовину, ощущалась мощная поддержка! Выступление команды высоко оценило жюри, что очень приятно. Мы начинаем подготовку к полуфиналу!» — рассказала директор официальной региональной Лиги «КВН на Волге» Елена Лубенцева.

Посмотреть выступление команды можно на Первом канале 23 августа 2020 года.