5 августа 2020 СРЕДА
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Стартовал сбор вопросов к Общероссийскому родительскому собранию с министром просвещения

Новости


28 августа состоится ежегодное Общероссийское родительское собрание, во время которого министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов ответит на вопросы родителей школьников.

Общение с главой ведомства пройдёт в формате диалога с прямыми включениями из разных регионов страны. Сбор вопросов продлится до 22 августа 2020 года.

Вопросы министру просвещения можно направить через специальный сервис на сайте Минпросвещения России, а также оставить на сайте Национальной родительской ассоциации и в официальных аккаунтах в социальных сетях https://www.facebook.com/minprosvet и https://vk.com/minprosvet, https://vk.com/nrarussia и https://www.facebook.com/nrarussia/.

Благодаря онлайн-трансляции за Общероссийским родительским собранием можно будет следить из любой точки страны и мира.