В Историческом парке «Моя история» состоялась презентация первой выставки проекта «Археологический детектив».

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Серия тематических выставок, основанных на материалах раскопок Увекского городища, объединена общей идеей детективного расследования.Археологи вместе с посетителями парка эпизод за эпизодом будут раскрывать тайны и загадки не только древнего золотоордынского города Укека, но и поселка Увек в разные годы его существования.Ключевым экспонатом выставки «Эпизод I: «Пропавшая кокарда» стала находка дореволюционной эпохи — кокарда с головного убора служащего Рязанско–Уральской железной дороги. Но этот предмет связан не только с историей развития железных дорог, но и с первым Саратовским ледоколом. Как именно? Об этом расскажут экскурсоводы Исторического парка!При создании выставки были использованы материалы подразделения по сохранению исторического наследия Приволжского центра научно-технической информации и библиотек железной дороги и Музея речного флота «Центра туризма, краеведения и морской подготовки».Выставка «Эпизод I: «Пропавшая кокарда» работает бесплатно. Записаться на экскурсию можно по телефону: (8452) 69-50-34.