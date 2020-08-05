Более 751 тысячи пассажиров отправлено с вокзалов и станций ПривЖД в июле

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Пассажирооборот в июле 2020 года составил 221,1 млн пасс-км, что на 70,5% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года, в том числе в пригородном сообщении – 22,8 млн пасс-км (-20%), в дальнем следовании – 198,3 млн пасс-км (-72,5%).За 7 месяцев 2020 года отправлено около 3,9 млн пассажиров (-34,3% к январю-июлю 2019 года), из них в пригородном сообщении – 2,9 млн пассажиров (-28,9%), в дальнем следовании – около 1 млн (-46,2%).Пассажирооборот на ПривЖД с начала 2020 года снизился на 56,4% к уровню прошлого года и составил 1,03 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот в январе-июле составил 118,2 млн пасс-км (-28,9%), в дальнем следовании – 910,8 млн пасс-км (-58,5%)