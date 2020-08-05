5 августа 2020 СРЕДА
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14:35 | 04 августа
Движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Саратовском районе будет временно ограничено 11 августа
13:48 | 04 августа
ПФР начал устанавливать ежемесячные денежные выплаты инвалидам и детям-инвалидам беззаявительно
12:53 | 04 августа
Более 751 тысячи пассажиров отправлено с вокзалов и станций ПривЖД в июле
12:00 | 04 августа
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10:48 | 04 августа
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Более 751 тысячи пассажиров отправлено с вокзалов и станций ПривЖД в июле

Новости
Более 751 тысячи пассажиров отправлено с вокзалов и станций ПривЖД в июле

По оперативным данным, в июле 2020 года с вокзалов и станций Приволжской железной дороги отправлено 751,5 тыс. пассажиров, что на 29,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 561,5 тыс. пассажиров (-17,1%), в дальнем следовании – 190 тыс. (-50,7%).

Пассажирооборот в июле 2020 года составил 221,1 млн пасс-км, что на 70,5% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года, в том числе в пригородном сообщении – 22,8 млн пасс-км (-20%), в дальнем следовании – 198,3 млн пасс-км (-72,5%).

За 7 месяцев 2020 года отправлено около 3,9 млн пассажиров (-34,3% к январю-июлю 2019 года), из них в пригородном сообщении – 2,9 млн пассажиров (-28,9%), в дальнем следовании – около 1 млн (-46,2%).

Пассажирооборот на ПривЖД с начала 2020 года снизился на 56,4% к уровню прошлого года и составил 1,03 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот в январе-июле составил 118,2 млн пасс-км (-28,9%), в дальнем следовании – 910,8 млн пасс-км (-58,5%)