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Погрузка на Приволжской железной дороге составила 3,1 миллиона тонн в июле

Новости
Погрузка на Приволжской железной дороге составила 3,1 миллиона тонн в июле

По оперативным данным, в июле 2020 года на Приволжской железной дороге погружено около 3,1 млн тонн, что на 4,6% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Грузооборот в июле уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 8% и составил около 6,3 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии превысил 8,2 млрд тонно-км (-8%).

В январе-июле погружено более 21,1 млн тонн, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

В 2020 году на Приволжской железной дороге погружено:

нефти и нефтепродуктов – 9,6 млн тонн (-1,3% к январю-июлю 2019 года);
химикатов и соды – 2,1 млн тонн (-14,2%);
цемента – 1,5 млн тонн (+12%);
химических и минеральных удобрений – 1,4 млн тонн (+10,2%);
зерна – 1,4 млн тонн (+44,7%);
чёрных металлов – 1,2 млн тонн (+1,5%);
промышленного сырья и формовочных материалов – 1 млн тонн (-14,6%);
строительных грузов – 444 тыс. тонн (-15%);
каменного угля – 434 тыс. тонн (-54,4%);
кокса – 226 тыс. тонн (+14,1%);
лома чёрных металлов – 155 тыс. тонн (-1,6%).
Грузооборот в январе-июле 2020 года составил около 47,9 млрд тарифных тонно-км (-1,3%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 62,4 млрд тонно-км (-1,5%).