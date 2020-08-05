Погрузка на Приволжской железной дороге составила 3,1 миллиона тонн в июле

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Грузооборот в июле уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 8% и составил около 6,3 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии превысил 8,2 млрд тонно-км (-8%).В январе-июле погружено более 21,1 млн тонн, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.В 2020 году на Приволжской железной дороге погружено:нефти и нефтепродуктов – 9,6 млн тонн (-1,3% к январю-июлю 2019 года);химикатов и соды – 2,1 млн тонн (-14,2%);цемента – 1,5 млн тонн (+12%);химических и минеральных удобрений – 1,4 млн тонн (+10,2%);зерна – 1,4 млн тонн (+44,7%);чёрных металлов – 1,2 млн тонн (+1,5%);промышленного сырья и формовочных материалов – 1 млн тонн (-14,6%);строительных грузов – 444 тыс. тонн (-15%);каменного угля – 434 тыс. тонн (-54,4%);кокса – 226 тыс. тонн (+14,1%);лома чёрных металлов – 155 тыс. тонн (-1,6%).Грузооборот в январе-июле 2020 года составил около 47,9 млрд тарифных тонно-км (-1,3%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 62,4 млрд тонно-км (-1,5%).