В Государственном музее К.А. Федина работает выставка «Мода, престол которой в Париже» из Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы»

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Выставка «Мода, престол которой в Париже» создана для того, чтобы рассказать об основных направлениях моды 1820-х–1860-х годов и показать, как быстро она менялась на протяжении этого периода.Мода – один из самых точных показателей привычек, ценностей и вкусов, принятых в определенной среде в определенное время. Каждая эпоха создает свое понятие о красоте, выраженное через одежду, прически, нормы поведения.Особенно разнообразна, а порой и причудлива была дворянская мода того времени. В этой среде, кроме всего прочего, следование моде было показателем материального достатка, положения человека в обществе, поэтому к выбору туалетов относились с особым пристрастием.В лермонтовскую эпоху законодателем женской моды в России была Франция, которая диктовала дамам свои законы. В то время журналы без модных страничек продавались хуже, чем те, в которых публиковали изображения нарядов. Светские львицы внимательно изучали новые веяния.Большое значение играли аксессуары: шляпа, перчатки, зонтик, ювелирные украшения. В экспозиции представлен альбом цветных литографий с парижскими модами начала 1860-х годов, а также предметы дворянского быта 1820-х–1860-х годов: коллекция вееров, кружева и вышивки для украшения нарядов, флаконы для духов, дамские альбомы и многое другое.