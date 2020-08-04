Саратовские энергетики заменят тепломагистраль в сквере братьев Никитиных

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Энергокомпания заменит 290 метров трубопровода диаметром 500 мм.Техническое перевооружение теплосети организовано по просьбе администрации Саратова для синхронизации работ по реконструкции площади Кирова и, в том числе, сквера им. братьев Никитиных. Инвестиционная программа не предусматривала работы на трубопроводе на площади Кирова. Энергетики пошли навстречу городским властям.Замена тепломагистрали начнется со стороны Цирка. Специалисты заменят старый трубопровод на новый в ППУ-изоляции с системой оперативного дистанционного контроля, которая повысит надежность теплоснабжения жителей за счет оперативного обнаружения мест возможных повреждений. Благодаря использованию современных материалов, срок службы новых коммуникаций составит более 30 лет.В целях безопасности энергетики просят жителей города не заходить и не нарушать целостность ограждений.