4 августа 2020 ВТОРНИК
Новости
17:00 | 03 августа
В Государственном музее К.А. Федина работает выставка «Мода, престол которой в Париже» из Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы»
16:21 | 03 августа
Саратовские энергетики заменят тепломагистраль в сквере братьев Никитиных
15:38 | 03 августа
Школьные принадлежности внесли в перечень товаров первой необходимости
14:47 | 03 августа
Продолжается работа «горячих линий» по оказанию социальной помощи гражданам
13:50 | 03 августа
В Вольске запустили творческий проект, посвященный достопримечательностям города
12:52 | 03 августа
Энгельсская команда КВН «HD» прошла в полуфинал телевизионной Премьер-лиги КВН
12:48 | 03 августа
Полумарафон «ЗаБег.РФ» объединил 85 регионов России
11:38 | 03 августа
В преддверии Дня физкультурника министерство спорта РФ запустило челлендж #мойлюбимыйтренер
10:48 | 03 августа
С 3 августа начинается выдача разрешений на добычу пернатой дичи
09:48 | 03 августа
3500 жителей Саратовской области заключили социальные контракты
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Школьные принадлежности внесли в перечень товаров первой необходимости

Новости


В преддверии нового учебного года министерство экономического развития области инициировало расширение перечня товаров первой необходимости канцелярскими принадлежностями, а также книжной и журнальной продукцией.

Такое решение было принято и закреплено в постановлении Правительства № 208-П «О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

«В связи с подготовкой к учебному году и соответственно высоким спросом на данную группу товаров было принято решение включить школьные принадлежности в разрешенный перечень товаров, которые могут реализовываться в ограничительных условиях в связи с распространением коронавирусной инфекции. Мы продолжим рассматривать возможное расширение перечня товаров первой необходимости, а также перечня организаций, которым можно возобновить свою работу, – рассказала министр экономического развития области Юлия Швакова. – Однако нужно понимать, что все решения будут зависеть, в первую очередь, от санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. Также организации должны не забывать уделять особое внимание соблюдению методических рекомендаций Роспотребнадзора, в том числе – в части усиления мер по дезинфекции помещений, использованию средств индивидуальной защиты и медицинского наблюдения за своими сотрудниками».

Помимо этого, в перечень товаров первой необходимости включили мебельную продукцию. «Активное проведение ремонтных работ в период самоизоляции привело к повышенному спросу на данную группу товаров. А поскольку приобретение мебельной продукции осуществляется преимущественно по заказам и доставкой на дом - исключается возможность скопления людей в торговом зале», - подчеркнула Юлия Швакова.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код