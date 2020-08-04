Школьные принадлежности внесли в перечень товаров первой необходимости

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Такое решение было принято и закреплено в постановлении Правительства № 208-П «О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».«В связи с подготовкой к учебному году и соответственно высоким спросом на данную группу товаров было принято решение включить школьные принадлежности в разрешенный перечень товаров, которые могут реализовываться в ограничительных условиях в связи с распространением коронавирусной инфекции. Мы продолжим рассматривать возможное расширение перечня товаров первой необходимости, а также перечня организаций, которым можно возобновить свою работу, – рассказала министр экономического развития области Юлия Швакова. – Однако нужно понимать, что все решения будут зависеть, в первую очередь, от санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. Также организации должны не забывать уделять особое внимание соблюдению методических рекомендаций Роспотребнадзора, в том числе – в части усиления мер по дезинфекции помещений, использованию средств индивидуальной защиты и медицинского наблюдения за своими сотрудниками».Помимо этого, в перечень товаров первой необходимости включили мебельную продукцию. «Активное проведение ремонтных работ в период самоизоляции привело к повышенному спросу на данную группу товаров. А поскольку приобретение мебельной продукции осуществляется преимущественно по заказам и доставкой на дом - исключается возможность скопления людей в торговом зале», - подчеркнула Юлия Швакова.