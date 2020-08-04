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В Вольске запустили творческий проект, посвященный достопримечательностям города

Новости


Управление молодежной политики, спорта и туризма администрации Вольского муниципального района под руководством Екатерины Клюевой совместно с волонтерами Вольского технологического колледжа запустили проект «Краски города».

Это раскраска-путешествие по реальным местам Вольска с мельчайшей проработкой деталей. «Краски города» позволят каждому участнику почувствовать себя художником и познакомиться с достопримечательностями.

Проект подходит для детей и взрослых с любым уровнем художественной подготовки. «Не стоит думать, что давно повзрослевшие люди, взяв в руки карандаш и раскраски, вдруг впали в детство. Конечно, это не так. Раскрашивая рисунок мы узнаем что-то новое и смотрим даже на хорошо нам известное под другим углом», - отмечают организаторы.

Кроме того, многие наверняка уже слышали о том, что любимое детское занятие не так давно превратилось в популярное хобби для взрослых. А раскраски стали уже признанным трендом последних лет.

В проекте уже успели принять участие воспитанники из футбольного клуба «Чемпионы», юные танцовщицы из студии танца «Краски», спортсмены из секции «Хоккей с шайбой», ученики 6-А класса школы N 6 вместе с родителями и классным руководителем.

В проекте «Краски города» может принять участие каждый. Участие бесплатное. Записаться можно по телефону 8 (84593) 7-04-40.
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