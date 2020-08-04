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Полумарафон «ЗаБег.РФ» объединил 85 регионов России

Новости


Полумарафон «ЗаБег.РФ» объединил 85 регионов России.

2 августа в стране он прошел в четвертый раз. Саратовская область впервые принимала участие.

В регионе полумарафон «ЗаБег.РФ» проходил в режиме онлайн 2.0. Фактически каждый зарегистрированный участник мог преодолеть выбранную дистанцию в любом месте. Необходимо было только зафиксировать результат при помощи беговой дорожки, спортивных часов или программы-трекера.

По данным организаторов в Саратовской области в мероприятии приняли участие 546 человек.

«Цель полумарафона соответствует концепции федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография»: привлечь к занятиям спортом как можно больше людей. В Саратове многие выбрали для пробежки Кумысную поляну. На старт вышли люди разных возрастов, а некоторые принимали участие целыми семьями», - отметил министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.
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