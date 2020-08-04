4 августа 2020 ВТОРНИК
Новости
17:00 | 03 августа
В Государственном музее К.А. Федина работает выставка «Мода, престол которой в Париже» из Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы»
16:21 | 03 августа
Саратовские энергетики заменят тепломагистраль в сквере братьев Никитиных
15:38 | 03 августа
Школьные принадлежности внесли в перечень товаров первой необходимости
14:47 | 03 августа
Продолжается работа «горячих линий» по оказанию социальной помощи гражданам
13:50 | 03 августа
В Вольске запустили творческий проект, посвященный достопримечательностям города
12:52 | 03 августа
Энгельсская команда КВН «HD» прошла в полуфинал телевизионной Премьер-лиги КВН
12:48 | 03 августа
Полумарафон «ЗаБег.РФ» объединил 85 регионов России
11:38 | 03 августа
В преддверии Дня физкультурника министерство спорта РФ запустило челлендж #мойлюбимыйтренер
10:48 | 03 августа
С 3 августа начинается выдача разрешений на добычу пернатой дичи
09:48 | 03 августа
3500 жителей Саратовской области заключили социальные контракты
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В преддверии Дня физкультурника министерство спорта РФ запустило челлендж #мойлюбимыйтренер

Новости


В преддверии Дня физкультурника министерство спорта РФ запустило челлендж #мойлюбимыйтренер.

«В большинстве случаев успех спортсмена напрямую зависит от тренера, который приводит его к различным победам, будь то медаль на Олимпийских играх или новый мировой рекорд. Но помимо спортивных достижений тренер зачастую является для спортсменов другом, который помогает побороть страхи и обрести веру в себя, а это не менее важные победы для человека!», - считают организаторы.

Министерство спорта РФ предлагает рассказывать в социальных сетях истории о том, как на вашу жизнь повлиял тренер, и добавлять хэштег #мойлюбимыйтренер. Лучшие материалы будут опубликованы в ленте @minsport_rf в Инстаграме.

Министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов призвал жителей региона присоединятся к челленджу.

«В Саратовской области много достойных тренеров, которыми мы гордимся!», - написал он на своей официальной странице в социальной сети Инстаграм.