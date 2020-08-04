В преддверии Дня физкультурника министерство спорта РФ запустило челлендж #мойлюбимыйтренер.

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«В большинстве случаев успех спортсмена напрямую зависит от тренера, который приводит его к различным победам, будь то медаль на Олимпийских играх или новый мировой рекорд. Но помимо спортивных достижений тренер зачастую является для спортсменов другом, который помогает побороть страхи и обрести веру в себя, а это не менее важные победы для человека!», - считают организаторы.Министерство спорта РФ предлагает рассказывать в социальных сетях истории о том, как на вашу жизнь повлиял тренер, и добавлять хэштег #мойлюбимыйтренер. Лучшие материалы будут опубликованы в ленте @minsport_rf в Инстаграме.Министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов призвал жителей региона присоединятся к челленджу.«В Саратовской области много достойных тренеров, которыми мы гордимся!», - написал он на своей официальной странице в социальной сети Инстаграм.