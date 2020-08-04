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С 3 августа начинается выдача разрешений на добычу пернатой дичи
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С 3 августа начинается выдача разрешений на добычу пернатой дичи

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С 3 августа комитет охотничьего хозяйства приступает к выдаче разрешений на летне-осеннюю охоту на пернатую дичь, которая стартует на территории региона с 22 августа.

В этом году принято решение заблаговременно начать выдачу разрешений с целью исключения массового скопления людей.

В связи с этим комитет охотничьего хозяйства обращается с просьбой к охотникам не откладывать получение бумаг на последний день перед открытием охоты.

Стоимость разрешения не изменилась и составляет 650 рублей. Кроме областного центра разрешения можно получить у инспекторов комитета в районах области, а также через МФЦ.