С 3 августа начинается выдача разрешений на добычу пернатой дичи
С 3 августа комитет охотничьего хозяйства приступает к выдаче разрешений на летне-осеннюю охоту на пернатую дичь, которая стартует на территории региона с 22 августа.
В этом году принято решение заблаговременно начать выдачу разрешений с целью исключения массового скопления людей.
В связи с этим комитет охотничьего хозяйства обращается с просьбой к охотникам не откладывать получение бумаг на последний день перед открытием охоты.
Стоимость разрешения не изменилась и составляет 650 рублей. Кроме областного центра разрешения можно получить у инспекторов комитета в районах области, а также через МФЦ.