С 3 августа начинается выдача разрешений на добычу пернатой дичи

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В этом году принято решение заблаговременно начать выдачу разрешений с целью исключения массового скопления людей.В связи с этим комитет охотничьего хозяйства обращается с просьбой к охотникам не откладывать получение бумаг на последний день перед открытием охоты.Стоимость разрешения не изменилась и составляет 650 рублей. Кроме областного центра разрешения можно получить у инспекторов комитета в районах области, а также через МФЦ.