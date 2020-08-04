3500 жителей Саратовской области заключили социальные контракты

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Большинство из граждан взяли на себя обязательства трудоустроиться, помощь в этом им оказывают центры занятости населения. От учреждений социальной поддержки такие граждане получают ежемесячное социальное пособие в размере 10 276 рублей со дня трудоустройства на срок, определенный социальным контрактом, составляющий не менее 3 месяцев.Напомним, государственная социальная помощь на основании социального контракта реализуется в Саратовской области с 2020 года в рамках пилотного проекта по снижению бедности. Этот вид помощи принципиально отличается от всех других мер социальной поддержки. Социальный контракт заключается с малоимущими семьями или малоимущими одиноко проживающими гражданами, которые хотят иметь постоянный источник самостоятельного дохода. В числе мероприятий, которые граждане должны выполнить по социальному контракту, может быть поиск работы, профессиональное обучение, занятие индивидуальной предпринимательской деятельностью, ведение личного подсобного хозяйства и др.Планируется, что в этом году государственной социальной помощью на основании социального контракта смогут воспользоваться не менее 5 тыс. жителей области.Для решения вопроса о возможности заключения социальных контрактов необходимо обратиться в учреждения социальной поддержки населения области. Контактные данные указаны на сайте министерства труда и социальной защиты области.В условиях распространения новой коронавирусной инфекции срок подачи заявления о заключении социального контракта в этом году продлен по 31 августа. Социальный контракт должен быть реализован в срок по 30 ноября 2020 года.Справочно: малоимущими признаются семьи, среднедушевой доход которых за 3 месяца до месяца обращения за оказанием помощи не превышает величину прожиточного минимума, установленную в области. В настоящее время величина прожиточного минимума по основным социально демографическим группам составляет:для трудоспособного населения - 9849 руб.,для пенсионеров - 7565 руб.,для детей - 9451 руб.