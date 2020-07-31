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Центр «Мой бизнес» подвел итоги четвертой волны премии «Делай на 100»

Новости


Центр «Мой бизнес» подвел итоги четвертой волны премии «Делай на 100», которая вручается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке минэкономразвития Саратовской области.

Имена победителей были оглашены в прямом эфире. С приветственным словом обратился директор Центра предпринимателя «Мой бизнес» Александр Марченко: «Четвертая волна премии стала особенной, поскольку в этот раз мы сделали упор на поддержку тех отраслей и предпринимателей, которые наиболее пострадали в этот сложный период. Выражаем благодарность всем предпринимателям, которые активно участвовали в конкурсе и поздравляем победителей. Те, кто не выиграл, совсем скоро смогут снова попробовать свои силы, поскольку следующую волну премии мы планируем провести уже в конце этого года».

Пострадавшие отрасли бизнеса, утвержденные в постановлении Правительства РФ, были распределены по пяти номинациям: розничная торговля непродовольственными товарами; общественное питание; активный отдых, спорт, развлечения, туризм; услуги красоты и здоровья; иное (автоперевозки, производство изделий народных промыслов, оказание бытовых услуг, услуг дополнительного образования и СМИ).

Всего на участие в премии было подано 113 заявок. Из них Центр предпринимателя «Мой бизнес» выбрал 25 предпринимателей, которые получили сертификаты номиналом 100 000 рублей на реализацию рекламной кампании для своего бизнеса. К заявке на премию необходимо было приложить креативный видеоролик о компании и текстовую презентацию своего бизнеса. В течение двух недель организаторы проверяли заявки на соответствие требованиям отбора. Победителями стали компании, набравшие наибольшее количество баллов по результатам оценки.

В номинации «Розничная торговля непродовольственными товарами» сертификаты получили:

- ИП Киреев С.Н. (кухонная студия DINEA)

- ИП Канавин В.Н. (салон автомобильных запчастей AUTOMART)

- ИП Бритвина О.Н. (онлайн-магазин WoodDesignShop)

- ООО «Дом мебели»

- ООО «Перфект линжери»

В номинации «Общественное питание» победителями стали:

- ООО «Онтарио»

- ООО «Купец»

- ООО «Дизельснабкомплект»

- ООО «Ацтек»

Среди номинантов в сфере «Активного отдыха, спорта, развлечения и туризма» были выбраны:

- ИП Лещев В.В. (клуб активного туризма «ВолжскийВояж»)

- ИП Бабич Е.А. (батутный центр «Небо»)

- ООО «МП»

- ООО «Агентство приключений»

- ИП Мокряк О.В. (воркаут-центр «Примат»)

- ООО «Поволжская ТК»

- ООО «Виртуозы Саратова»

Победителями номинации «Услуги красоты и здоровья» стали:

- ИП Орлова О.А. (салон «Красотка»)

- ИП Иванова О. (салон красоты «Гелиос»)

В категории «Иное» победу одержали:

- ИП Булгаков А.А. (телевизионная студия «Bulgakoff&Лисицына)

- ООО «Издательство «Кубик»

- ИП Сетежев В.Ю. (палаточный лагерь «Воинское братство»)

- ООО Издательский дом «Энергия»

- ИП Потеева Ю.А. (языковая школа GoEnglish)

- ИП Голикова К.Г. (медиа школа и телестудия «Облака»)

- ИП Ситникова О.И. (центр развития интеллекта «Пифагорка»)

Справочно

Премия «Делай на 100» – уникальная форма поддержки предпринимательства в Саратовской области, в рамках которой предприниматели получают сертификаты на 100 000 рублей на запуск рекламной кампании для бизнеса. Впервые премию вручили в сентябре 2019 года, вторая и третья волна состоялись в январе и мае 2020 года соответственно.