Центр «Мой бизнес» подвел итоги четвертой волны премии «Делай на 100»
Центр «Мой бизнес» подвел итоги четвертой волны премии «Делай на 100», которая вручается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке минэкономразвития Саратовской области.
Имена победителей были оглашены в прямом эфире. С приветственным словом обратился директор Центра предпринимателя «Мой бизнес» Александр Марченко: «Четвертая волна премии стала особенной, поскольку в этот раз мы сделали упор на поддержку тех отраслей и предпринимателей, которые наиболее пострадали в этот сложный период. Выражаем благодарность всем предпринимателям, которые активно участвовали в конкурсе и поздравляем победителей. Те, кто не выиграл, совсем скоро смогут снова попробовать свои силы, поскольку следующую волну премии мы планируем провести уже в конце этого года».
Пострадавшие отрасли бизнеса, утвержденные в постановлении Правительства РФ, были распределены по пяти номинациям: розничная торговля непродовольственными товарами; общественное питание; активный отдых, спорт, развлечения, туризм; услуги красоты и здоровья; иное (автоперевозки, производство изделий народных промыслов, оказание бытовых услуг, услуг дополнительного образования и СМИ).
Всего на участие в премии было подано 113 заявок. Из них Центр предпринимателя «Мой бизнес» выбрал 25 предпринимателей, которые получили сертификаты номиналом 100 000 рублей на реализацию рекламной кампании для своего бизнеса. К заявке на премию необходимо было приложить креативный видеоролик о компании и текстовую презентацию своего бизнеса. В течение двух недель организаторы проверяли заявки на соответствие требованиям отбора. Победителями стали компании, набравшие наибольшее количество баллов по результатам оценки.
В номинации «Розничная торговля непродовольственными товарами» сертификаты получили:
- ИП Киреев С.Н. (кухонная студия DINEA)
- ИП Канавин В.Н. (салон автомобильных запчастей AUTOMART)
- ИП Бритвина О.Н. (онлайн-магазин WoodDesignShop)
- ООО «Дом мебели»
- ООО «Перфект линжери»
В номинации «Общественное питание» победителями стали:
- ООО «Онтарио»
- ООО «Купец»
- ООО «Дизельснабкомплект»
- ООО «Ацтек»
Среди номинантов в сфере «Активного отдыха, спорта, развлечения и туризма» были выбраны:
- ИП Лещев В.В. (клуб активного туризма «ВолжскийВояж»)
- ИП Бабич Е.А. (батутный центр «Небо»)
- ООО «МП»
- ООО «Агентство приключений»
- ИП Мокряк О.В. (воркаут-центр «Примат»)
- ООО «Поволжская ТК»
- ООО «Виртуозы Саратова»
Победителями номинации «Услуги красоты и здоровья» стали:
- ИП Орлова О.А. (салон «Красотка»)
- ИП Иванова О. (салон красоты «Гелиос»)
В категории «Иное» победу одержали:
- ИП Булгаков А.А. (телевизионная студия «Bulgakoff&Лисицына)
- ООО «Издательство «Кубик»
- ИП Сетежев В.Ю. (палаточный лагерь «Воинское братство»)
- ООО Издательский дом «Энергия»
- ИП Потеева Ю.А. (языковая школа GoEnglish)
- ИП Голикова К.Г. (медиа школа и телестудия «Облака»)
- ИП Ситникова О.И. (центр развития интеллекта «Пифагорка»)
Справочно
Премия «Делай на 100» – уникальная форма поддержки предпринимательства в Саратовской области, в рамках которой предприниматели получают сертификаты на 100 000 рублей на запуск рекламной кампании для бизнеса. Впервые премию вручили в сентябре 2019 года, вторая и третья волна состоялись в январе и мае 2020 года соответственно.