Центр «Мой бизнес» подвел итоги четвертой волны премии «Делай на 100»

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Имена победителей были оглашены в прямом эфире. С приветственным словом обратился директор Центра предпринимателя «Мой бизнес» Александр Марченко: «Четвертая волна премии стала особенной, поскольку в этот раз мы сделали упор на поддержку тех отраслей и предпринимателей, которые наиболее пострадали в этот сложный период. Выражаем благодарность всем предпринимателям, которые активно участвовали в конкурсе и поздравляем победителей. Те, кто не выиграл, совсем скоро смогут снова попробовать свои силы, поскольку следующую волну премии мы планируем провести уже в конце этого года».Пострадавшие отрасли бизнеса, утвержденные в постановлении Правительства РФ, были распределены по пяти номинациям: розничная торговля непродовольственными товарами; общественное питание; активный отдых, спорт, развлечения, туризм; услуги красоты и здоровья; иное (автоперевозки, производство изделий народных промыслов, оказание бытовых услуг, услуг дополнительного образования и СМИ).Всего на участие в премии было подано 113 заявок. Из них Центр предпринимателя «Мой бизнес» выбрал 25 предпринимателей, которые получили сертификаты номиналом 100 000 рублей на реализацию рекламной кампании для своего бизнеса. К заявке на премию необходимо было приложить креативный видеоролик о компании и текстовую презентацию своего бизнеса. В течение двух недель организаторы проверяли заявки на соответствие требованиям отбора. Победителями стали компании, набравшие наибольшее количество баллов по результатам оценки.В номинации «Розничная торговля непродовольственными товарами» сертификаты получили:- ИП Киреев С.Н. (кухонная студия DINEA)- ИП Канавин В.Н. (салон автомобильных запчастей AUTOMART)- ИП Бритвина О.Н. (онлайн-магазин WoodDesignShop)- ООО «Дом мебели»- ООО «Перфект линжери»В номинации «Общественное питание» победителями стали:- ООО «Онтарио»- ООО «Купец»- ООО «Дизельснабкомплект»- ООО «Ацтек»Среди номинантов в сфере «Активного отдыха, спорта, развлечения и туризма» были выбраны:- ИП Лещев В.В. (клуб активного туризма «ВолжскийВояж»)- ИП Бабич Е.А. (батутный центр «Небо»)- ООО «МП»- ООО «Агентство приключений»- ИП Мокряк О.В. (воркаут-центр «Примат»)- ООО «Поволжская ТК»- ООО «Виртуозы Саратова»Победителями номинации «Услуги красоты и здоровья» стали:- ИП Орлова О.А. (салон «Красотка»)- ИП Иванова О. (салон красоты «Гелиос»)В категории «Иное» победу одержали:- ИП Булгаков А.А. (телевизионная студия «Bulgakoff&Лисицына)- ООО «Издательство «Кубик»- ИП Сетежев В.Ю. (палаточный лагерь «Воинское братство»)- ООО Издательский дом «Энергия»- ИП Потеева Ю.А. (языковая школа GoEnglish)- ИП Голикова К.Г. (медиа школа и телестудия «Облака»)- ИП Ситникова О.И. (центр развития интеллекта «Пифагорка»)СправочноПремия «Делай на 100» – уникальная форма поддержки предпринимательства в Саратовской области, в рамках которой предприниматели получают сертификаты на 100 000 рублей на запуск рекламной кампании для бизнеса. Впервые премию вручили в сентябре 2019 года, вторая и третья волна состоялись в январе и мае 2020 года соответственно.