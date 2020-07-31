31 июля 2020 ПЯТНИЦА
Новости
16:00 | 31 июля
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15:30 | 31 июля
В Саратове 1 августа пройдут сельскохозяйственные ярмарки
14:41 | 31 июля
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13:25 | 31 июля
В сентябре пройдет Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны
12:34 | 31 июля
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11:41 | 31 июля
На Кумысной поляне благоустроили родник «Татарский»
10:50 | 31 июля
На территории области введен запрет на добычу кабана
09:58 | 31 июля
Губернатору Валерию Радаеву презентовали новые пассажирские вагоны в поезде Балаково – Москва
09:00 | 31 июля
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17:00 | 30 июля
Лучший результат по уборке зерна в ПФО – у саратовских аграриев
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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В Саратове 1 августа пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Новости


В предстоящую субботу, 1 августа, сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня» пройдут на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке «ТК на Топольчанской», на двух торговых площадках в Заводском районе (на пересечении улиц Пензенская и Томская и на рынке «Комсомольский» в пос. Комсомольский), в пос. Елшанка (Московское шоссе, 61).

Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности области будут предложены к реализации мясо в ассортименте, молоко и молочные продукты, овощи, картофель, рыба, птица домашняя, яйцо, хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, кондитерские изделия, колбасы и мясные полуфабрикаты, мед и другие продукты питания.

Режим работы ярмарок - с 8.00 до 16.00 часов.

Кроме того, на Театральной площади в ежедневном режиме продолжает работу ярмарка по продаже ягодной и плодоовощной продукции. Режим работы - с 8.00 до 20.00 часов.

По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.