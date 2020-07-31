31 июля 2020 ПЯТНИЦА
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Более 3,5 тысяч саратовских железнодорожников получают досрочную страховую пенсию по старости

Новости


В первое воскресенье августа в России отмечается профессиональный праздник – день железнодорожника.

Работники железнодорожного транспорта, учитывая особый характер их труда, имеют льготы по пенсионному обеспечению. В нашем регионе 3458 работников железнодорожного транспорта получают досрочную страховую пенсию по старости.

Страховая пенсия по старости досрочно может назначаться железнодорожникам строго в рамках определенного Списка профессий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.1992 №272. Это касается работников службы пути, службы движения и перевозок, локомотивного и вагонного хозяйства, службы энергетики, непосредственно осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитене.

Мужчинам пенсия назначается по достижении 55 лет, женщинам – по достижении 50 лет, если они трудились соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет на работах, предусмотренных Списком № 272, имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет и величину индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30 (в 2020 году не менее 18,6).

Обращаем внимание, что нормы закона, вступившие в силу с 01.01.2019, не предусматривают для этой категории льготников повышение пенсионного возраста. Право на досрочную пенсию для них сохраняется на прежних условиях.

Периоды работы, начиная с 1 января 2013 года, засчитываются в стаж работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, при условии начисления и уплаты работодателем страховых взносов по дополнительным тарифам, если по результатам специальной оценки условий труда класс условий труда на рабочих местах соответствует вредному или опасному.