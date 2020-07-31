В сентябре пройдет Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны

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Организаторы планируют открыть не менее 7500 площадок для проведения «Диктанта Победы». Они появятся в каждом населенном пункте России, где живет больше пяти тысяч человек. Также места проведения акции будут организованы в символичном для юбилейного года числе стран — в 75 зарубежных государствах.Сегодня в оргкомитет проекта подано свыше 6,5 тысяч заявок. Среди них промышленные предприятия в городах трудовой доблести, которые в военные годы обеспечивали фронт необходимой продукцией, техникой и боеприпасами. В связи с увеличением количества площадок проведения мероприятия, в 2020 году победители акции будут определяться только на федеральном и региональном уровнях. Успешное написание «Диктанта Победы» будет засчитываться при поступлении в вуз.Организаторы рассчитывают, что без учета тех, кто решит пройти тест на знание истории Великой Отечественной войны онлайн, в акции примут участие более полумиллиона человек. В 2019 году в общей сложности работали 1373 площадки, их посетили 105 тысяч человек, еще 48 тысяч написали тест онлайн.Зарегистрироваться для участия в акции также можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф.