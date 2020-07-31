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На территории области введен запрет на добычу кабана

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Данная мера связана с необходимостью реализации мер по предотвращению возникновения и распространения АЧС и в целях сохранения и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания.

С 30 июля текущего года по 1 апреля 2021 года на территории охотничьих угодий вводится запрет осуществления промысловой, любительской и спортивной охоты на кабана.

Вместе с тем, по информации комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области, с 19 июня в угодьях области продолжаются мероприятия по регулированию численности кабана, в этом году впервые в специализированных мероприятиях могут принять участие охотники, которые подавали заявление на жеребьёвку на добычу кабана и выиграли это право.

Согласно рекомендациям на территории области необходимо оперативно обеспечить снижение численности кабана до плотности популяции не более 0,25 особей на 1000 гектар в пределах муниципального района и поддерживать указанную плотность.

Регулирование численности – вынужденная оперативная мера по поддержанию численности охотничьих ресурсов.