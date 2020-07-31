Губернатору Валерию Радаеву презентовали новые пассажирские вагоны в поезде Балаково – Москва

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Руководители осмотрели пассажирские вагоны, включенные в состав поезда № 47/48 сообщением Балаково – Москва. Представленные плацкартные и купейные вагоны – это новый тип подвижного состава, созданный на основе передового опыта в области пассажирского вагоностроения с использованием новейших технологий и материалов.Новый подвижной состав, выполненный виде двухвагонных сцепов, оборудован системами климат-контроля, экологически чистыми санитарными комнатами, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Кроме того, в каждом вагоне установлена душевая кабина. Конструкция штабного вагона позволяет одновременно проезжать двум пассажирам с ограниченными возможностями и двум сопровождающим.Одной из важных технических характеристик современных вагонов является система очистки и обеззараживания воздуха. Очистка поступающего снаружи воздуха происходит за счет двухступенчатой системы фильтрации, состоящей из фильтров грубой и тонкой очистки, которые удерживают пыль и неприятные запахи. Обеззараживание воздуха происходит за счет ультрафиолетовых ламп. Они полностью безопасны для людей, так как находятся под крышей вагона, и пассажиры с ними не контактируют.Обновление парка поездов дальнего следования осуществляется в соответствии с долгосрочным контрактом, заключенным между АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») и АО «Трансмашхолдинг».С начала текущего года в Приволжский филиал АО «ФПК» было поставлено 32 плацкартных, 28 купейных и 8 штабных вагонов нового типа. Они включены в составы фирменного поезда № 1/2 «Волгоград» сообщением Волгоград – Москва и поезда № 47/48 сообщением Балаково – Москва, следующего через Саратов.