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На рынках и в торговых центрах Саратова выявили нарушителей масочного режима

Новости
На рынках и в торговых центрах Саратова выявили нарушителей масочного режима


Состоялся очередной выезд управления муниципального контроля городской администрации совместно с представителями администрации Волжского района, полиции и территориального управления Роспотребнадзора с целью выявления нарушений масочного режима, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм на объектах торговли.

По информации пресс-службы мэрии, в ходе рейда были обследованы рынок, торговые центры и магазины поселка Юбилейный. Отмечены наиболее распространенные нарушения - на некоторых торговых точках не ведутся журналы об уборке помещений и проведении ежедневной термометрии сотрудников, у некоторых сотрудников отсутствуют маски и перчатки.

Всего по итогам рейда было составлено 2 протокола об административных правонарушениях за незаконную торговлю в соответствии с региональным законодательством, а также 4 протокола за нарушение масочного режима по ст. 20.6.1 КоАП РФ было составлено сотрудниками полиции. Более 20 объектов торговли и ТРЦ «Синий кит» получат предписания.

По словам начальника управления муниципального контроля городской администрации Андрея Марусова, подобные мероприятия будут продолжаться на постоянной основе до улучшения эпидемиологической обстановки в городе.