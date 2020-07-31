Лучший результат по уборке зерна в ПФО – у саратовских аграриев
На сегодняшнем заседании Правительства области Александр Стрелюхин поблагодарил тружеников села за нелегкий труд в период проведения уборочных работ и поздравил хлеборобов с намолотом 3,1 млн. тонн зерна.
«Это лучший результат по ПФО, - подчеркнул глава Правительства. – Самые высокие достижения - у аграриев Калининского, Энгельсского, Ершовского, Пугачевского, Балашовского, Самойловского, Перелюбского, Екатериновского и Краснокутского районов».
Рассказал Стрелюхин и об уборке овощных культур. На сегодняшний день в регионе уже собрано более 26 тыс. тонн овощей.
«Однако усилия и ресурсы министерства сельского хозяйства области должны быть сосредоточены не только на уборке урожая, но и заготовке кормов и семян, подготовке к осеннему севу», - отметил вице-губернатор – Председатель Правительства и дал поручение министру профильного ведомства Роману Ковальскому «держать на особом контроле проведение уборочной кампании в регионе».