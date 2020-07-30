Александр Стрелюхин призвал жителей региона соблюдать масочный режим

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«Призываю всех жителей региона более вдумчиво подойти к этой теме и беречь себя и своих близких, соблюдать дистанцирование и масочный режим, использовать средства защиты и антисептики, - обратился к землякам Александр Михайлович. - Особая нагрузка сейчас у наших медиков, они работают в круглосуточном режиме. Хочу еще раз поблагодарить всех медицинских работников за их самоотверженный труд».