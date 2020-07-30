Александр Стрелюхин призвал жителей региона соблюдать масочный режим
Сегодня на заседании Правительства области вице-губернатор – Председатель Правительства области Александр Стрелюхин рассказал о ситуации с распространением коронавируса в регионе. Она находится на постоянном контроле Губернатора области Валерия Радаева и оперативного штаба области.
«Призываю всех жителей региона более вдумчиво подойти к этой теме и беречь себя и своих близких, соблюдать дистанцирование и масочный режим, использовать средства защиты и антисептики, - обратился к землякам Александр Михайлович. - Особая нагрузка сейчас у наших медиков, они работают в круглосуточном режиме. Хочу еще раз поблагодарить всех медицинских работников за их самоотверженный труд».