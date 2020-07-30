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На социальные гарантии сотрудников и неработающих пенсионеров ПривЖД в I полугодии было направлено 1,5 миллиарда рублей

Новости
На социальные гарантии сотрудников и неработающих пенсионеров ПривЖД в I полугодии было направлено 1,5 миллиарда рублей

Сегодня, 30 июля, на Приволжской железной дороге состоялся региональный социально-экономический форум, на котором подвели итоги выполнения обязательств Коллективного договора ОАО «РЖД» в I полугодии 2020 года.

В мероприятии, впервые проводимом в онлайн-формате, участвовали более 100 представителей трудовых коллективов, а также руководители Приволжской железной дороги и ОАО «РЖД».

– В I полугодии коллективу железной дороги удалось выполнить ключевые показатели эффективности, несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, – сообщил начальник ПривЖД Сергей Альмеев. – Принимаются все меры для создания максимально безопасных условий труда работников, обеспечивающих непрерывный процесс движения поездов. Работники обеспечены дезинфицирующими средствами, масками, перчатками и бесконтактными термометрами. Проводится своевременное пополнение средств индивидуальной защиты. Более 5,5 тыс. сотрудников переведены на дистанционный режим труда.

Для контроля за состоянием здоровья сотрудников на базе клинических больниц «РЖД-Медицина» в Саратове и Волгограде во II квартале была организована работа лабораторий, в которых проводится ПЦР-диагностика коронавирусной инфекции. В июле аналогичная лаборатория начала действовать в клинической больнице «РЖД-Медицина» города Астрахани.

На мероприятия по обеспечению безопасных условий труда работников в I полугодии было направлено более 350 млн рублей.
Полностью выполнены обязательства в части индексации заработной платы. С 1 марта 2020 года она была проиндексирована на 2%. В результате зарплата железнодорожников остаётся конкурентной на региональных рынках труда.

В развитие полигона Приволжской железной дороги в указанный период компания ОАО «РЖД» инвестировала более 5,7 млрд рублей. Завершены строительно-монтажные работы по 3 этапу реконструкции станции Гумрак. В рамках комплексной реконструкции участка им. Максима Горького - Котельниково уложен второй путь на перегоне Тингута-Абганерово.

Участники форума отметили, что обязательства компании по Коллективному договору ОАО «РЖД» были выполнены во всех структурных подразделениях дороги. На социальные гарантии сотрудников и неработающих пенсионеров ПривЖД в I полугодии было направлено 1,5 млрд рублей.