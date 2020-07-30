Саратовская область собрала больше трех миллионов тонн зерна урожая-2020

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Губернатор Валерий Радаев поблагодарил тружеников сельского хозяйства за опыт, мастерство и профессионализм, которые позволили достичь этого высокого результата.«Уборочная кампания в этом году проходит в сложных погодных условиях, в ситуации пандемии. Но хлеборобы благодаря своему мастерству, опыту, профессионализму вырастили большой урожай. Сейчас страда в самом разгаре, и требуется особая ответственность, важно собрать все зерно с полей. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, уверенности в своих силах, новых достижений! Спасибо за ваш самоотверженный труд!», – отметил в своем поздравлении Губернатор Валерий Радаев.