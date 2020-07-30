30 июля 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 30 июля
Лучший результат по уборке зерна в ПФО – у саратовских аграриев
16:09 | 30 июля
Александр Стрелюхин призвал жителей региона соблюдать масочный режим
15:18 | 30 июля
На социальные гарантии сотрудников и неработающих пенсионеров ПривЖД в I полугодии было направлено 1,5 миллиарда рублей
14:30 | 30 июля
Саратовская область собрала больше трех миллионов тонн зерна урожая-2020
13:19 | 30 июля
"Забег.РФ" в Саратовской области пройдет в онлайн-режиме
12:28 | 30 июля
Ремонт театра кукол "Теремок" подходит к концу
11:33 | 30 июля
Прыгуны в воду в Балаково будут готовиться на оборудовании международного уровня
10:45 | 30 июля
Расписание пригородных поездов на участке Аткарск – Лысые Горы – Калининск в Саратовской области изменится с 30 июля
09:48 | 30 июля
Традиционно с 1 августа работающим пенсионерам будет произведен перерасчет размера страховой пенсии
09:00 | 30 июля
До 18 августа включительно продлевается режим пребывания граждан в лесах
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Саратовская область собрала больше трех миллионов тонн зерна урожая-2020

Новости / Главная новость
Саратовская область собрала больше трех миллионов тонн зерна урожая-2020

Аграрии Саратовской области на сегодняшний день собрали более трех миллионов тонн зерна нового урожая.

Губернатор Валерий Радаев поблагодарил тружеников сельского хозяйства за опыт, мастерство и профессионализм, которые позволили достичь этого высокого результата.

«Уборочная кампания в этом году проходит в сложных погодных условиях, в ситуации пандемии. Но хлеборобы благодаря своему мастерству, опыту, профессионализму вырастили большой урожай. Сейчас страда в самом разгаре, и требуется особая ответственность, важно собрать все зерно с полей. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, уверенности в своих силах, новых достижений! Спасибо за ваш самоотверженный труд!», – отметил в своем поздравлении Губернатор Валерий Радаев.