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"Забег.РФ" в Саратовской области пройдет в онлайн-режиме

Новости


2 августа 2020 года в стране состоится центральное беговое событие года - Всероссийский полумарафон «Забег.РФ», который будет проводиться в четвертый раз и впервые на территории Саратовской области.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией «Забег.РФ» в некоторых регионах, включая Саратов, состоится в режиме онлайн 2.0.

Данный формат подразумевает, что каждый зарегистрированный участник может преодолеть выбранную дистанцию в любом месте. Необходимо только зафиксировать результат при помощи беговой дорожки, спортивных часов или программы-трекера (Strava, Nike+, Edmondo и т.п.).

Пробежка должна быть совершена в период с 27.07.2020 до 02.08.2020. Результаты будут подводиться в общем зачете среди всех городов, бегущих в онлайн формате. До конца августа каждому участнику на электронную почту придет сертификат с его результатом.

После прохождения выбранной дистанции нужно предоставить полученный результат в пункт выдачи стартовых пакетов. В Саратове он будет расположен у стадиона «Локомотив» (ул. Аткарская, 29 - вход со стороны Привокзальной площади).

Пункт выдачи начнет свою работу в 10.00 1 августа. Стартовые пакеты можно будет получить до 20.00 включительно. В это же время будет работать и 2 августа.

Подробная информация о соревнованиях размещена на сайте забег.рф и группе в Вконтакте https://vk.com/zabegrf