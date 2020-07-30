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Ремонт театра кукол "Теремок" подходит к концу

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Ремонт театра кукол "Теремок" подходит к концу

Министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина совершила очередную рабочую поездку в театр кукол «Теремок», в котором идет масштабный ремонт.

Здание построено в конце семидесятых годов прошлого столетия и с тех пор капитально ни разу не обновлялся.

Настоящий капремонт стал возможным благодаря национальному проекту "Культура" и начался 16 января. Сроки завершения работ ограничены декабрем 2020 года. Беспрестанный контроль ремонта в детском кукольном театре Саратова возложен на регионального министра культуры. Татьяна Анатольевна еженедельно проводит на объекте выездные совещания.

На сегодняшний день в здании смонтированы основные системы инженерных коммуникаций. Готова к запуску новая система вентиляции. Демонтирована плитка на прилегающей к зданию территории. Закончен ремонт крыши, монтируются парапеты. На 90 процентов завершён монтаж витражей.

На сцене монтируется механика. В отремонтированных помещениях "Теремка" ведется отделка.

- Ремонт театра постепенно выходит на финишную прямую. Но остался ещё большой объём работ — чистовая отделка, а параллельно с ней установка мебели и оборудования. В декабре обновленный театр должен быть представлен жителям. Наша общая задача сделать так, чтобы были выдержаны графики, соблюдены требования к качеству и безопасности, — цитирует Татьяну Гаранину пресс-служба регионального министерства культуры.

Торжественное открытие театра запланировано на 22 декабря 2020 года.