Прыгуны в воду в Балаково будут готовиться на оборудовании международного уровня

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Спортивной школе олимпийского резерва по водным видам спорта было выделено 1,4 млн рублей. Что необходимо приобрести в первую очередь определял тренерский совет. Решили улучшить материально – техническую базу отделения прыжков в воду. Закупили трамплинную доску, батутные сетки для отработки техники прыжков и специализированное покрытие акробатической дорожки.Подбирая оборудование, ориентировались на требования Международной федерации плавания (FINA). Именно такие трамплины используют на международных и всероссийских соревнованиях. И на точно таких же акробатических дорожках и батутах тренируется сборная России. Сейчас оборудование уже поступило в отделение школы в городе Балаково.«Здесь работает один из самых перспективных тренеров Алексей Борисович Дуркин. Он подготовил нескольких членов юниорской сборной России. И теперь спортсмены смогут готовиться на том же оборудовании, которое используют на всех международных соревнованиях. Это, конечно, огромный плюс», - рассказал директор спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта Андрей Голохвастов.«В этом году средства получили 8 школ олимпийского резерва, которые развивают базовые для региона виды спорта. Благодаря инициативе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о создании национальных проектов, Саратовской области выделено более 15 млн рублей на укрепление материально – технической базы спортивных организаций», - подчеркнул министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.