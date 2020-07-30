Традиционно с 1 августа работающим пенсионерам будет произведен перерасчет размера страховой пенсии.

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Прибавку к пенсии после перерасчета получат более 160,6 тысяч пенсионеров. Основанием для перерасчета является количество страховых взносов, поступивших на индивидуальные счета граждан от работодателей за прошедший год.В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда размеры увеличиваются на определенный процент, перерасчет пенсии работающим пенсионерам носит индивидуальный характер и зависит от величины заработной платы гражданина, суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов.В 2020 году размер пенсии работающих пенсионеров будет пересчитан, исходя из количества коэффициентов за 2019 год. Законодательством установлено максимальное количество коэффициентов, которое может заработать за год продолжающий трудиться пенсионер, – три коэффициента.Напомним, перерасчет страховой пенсии работающим пенсионерам носит беззаявительный характер и касается получателей страховых пенсий по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Специально обращаться в клиентские службы ПФР для перерасчета пенсии не нужно.