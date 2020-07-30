Традиционно с 1 августа работающим пенсионерам будет произведен перерасчет размера страховой пенсии
Традиционно с 1 августа работающим пенсионерам будет произведен перерасчет размера страховой пенсии.
Прибавку к пенсии после перерасчета получат более 160,6 тысяч пенсионеров. Основанием для перерасчета является количество страховых взносов, поступивших на индивидуальные счета граждан от работодателей за прошедший год.
В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда размеры увеличиваются на определенный процент, перерасчет пенсии работающим пенсионерам носит индивидуальный характер и зависит от величины заработной платы гражданина, суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов.
В 2020 году размер пенсии работающих пенсионеров будет пересчитан, исходя из количества коэффициентов за 2019 год. Законодательством установлено максимальное количество коэффициентов, которое может заработать за год продолжающий трудиться пенсионер, – три коэффициента.
Напомним, перерасчет страховой пенсии работающим пенсионерам носит беззаявительный характер и касается получателей страховых пенсий по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Специально обращаться в клиентские службы ПФР для перерасчета пенсии не нужно.