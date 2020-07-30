Новый сюжет: KAMA TYRES принял участие в сериале о «КАМАЗ-мастере»

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Проект расскажет вымышленную историю с отсылками к реальным историям из жизни команды. Один из эпизодов расскажет о том, как руководство спортивной команды обращается к руководству Шинного бизнеса КАМА TYRES с просьбой разработать экспериментальные шины, которые своими характеристиками должны помочь улучшить спортивные результаты команды «КАМАЗ-мастер».Проект реализуется компанией Art Pictures Vision при поддержке спортивной команды «КАМАЗ-мастер» и Президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова. Официальным партнером выступает ПАО «Татнефть» (бренды КАМА TYRES, КАМА PRO, Viatti, ТАНЕКО). Сериал будет включать 8 эпизодов. В роли генеральных продюсеров проекта выступают Фёдор Бондарчук, Тимур Вайнштейн, Дмитрий Табарчук, Владимир Чагин.Съемочная группа кинокомпании Art Pictures Vision и актеры сняли некоторые технологические процессы, в том числе сам алгоритм создания шин на Нижнекамском заводе грузовых шин, а также в лаборатории Научно-технического центра «Кама». Для съемок были выбраны грузовые цельнометаллокордные шины повышенной проходимости с регулируемым давлением KAMA PRO NU 404. Данная модель максимально адаптируется к условиям эксплуатации и типу дорожного покрытия за счет возможности изменения внутреннего давления.KAMA PRO – линейка ЦМК шин нового поколения, которая включает, преимущественно, модели с посадочным диаметром 22,5 дюймов. Выпускается на производственных мощностях Шинного бизнеса KAMA TYRES. Продукция предназначена для комплектации транспортных средств, задействованных в региональных и магистральных перевозках. Шины KAMA PRO обладают повышенным на 20% ресурсом в сравнении с моделями предыдущего поколения КАМА. В ассортименте бренда представлены грузовые шины повышенной проходимости NU 404, а также NF 203 для установки на рулевую ось, NR 203 – на ведущую ось, NT 203 – для прицепов и полуприцепов грузовых автомобилей.