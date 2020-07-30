В Саратовской области пройдет исследование чтения
Приволжская книжная палата совместно с Правительством Саратовской области и Российским книжным союзом проводит исследование, которое в результате будет способствовать развитию чтения в регионе.
Исследование читательской активности населения, направленное на выявление интересов и потребностей в области чтения, пройдет в Саратовской области в ближайшие две недели в онлайн-формате. Принять учаответивстие в исследовании может любой желающий старше 18 лет, перейдя по ссылке https://ru.surveymonkey.com/r/CTPVR82 и на несколько вопросов.
Проведение исследования позволит руководству региона и профильным ведомствам выявить ключевые мотивы, побуждающие к чтению, а также определить основные факторы, препятствующие формированию и развитию потребности регулярного чтения у населения.
Исследование станет первым этапом долгосрочного сотрудничества Правительства Саратовской области и Российского книжного союза в области поддержки и развития чтения в регионе и позволит задать общий вектор дальнейшей работы по этому направлению.