30 июля 2020 ЧЕТВЕРГ
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18:23 | 29 июля
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17:53 | 29 июля
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16:30 | 29 июля
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15:37 | 29 июля
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14:43 | 29 июля
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14:02 | 29 июля
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В Саратовской области пройдет исследование чтения

Новости


Приволжская книжная палата совместно с Правительством Саратовской области и Российским книжным союзом проводит исследование, которое в результате будет способствовать развитию чтения в регионе.

Исследование читательской активности населения, направленное на выявление интересов и потребностей в области чтения, пройдет в Саратовской области в ближайшие две недели в онлайн-формате. Принять учаответивстие в исследовании может любой желающий старше 18 лет, перейдя по ссылке https://ru.surveymonkey.com/r/CTPVR82 и на несколько вопросов.

Проведение исследования позволит руководству региона и профильным ведомствам выявить ключевые мотивы, побуждающие к чтению, а также определить основные факторы, препятствующие формированию и развитию потребности регулярного чтения у населения.

Исследование станет первым этапом долгосрочного сотрудничества Правительства Саратовской области и Российского книжного союза в области поддержки и развития чтения в регионе и позволит задать общий вектор дальнейшей работы по этому направлению.
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