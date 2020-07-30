В работе над проектной документацией Экотехнопарка «Михайловский» принимают участие ведущие ученые вузов и профильных НИИ России

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В онлайн-режиме 22 июля прошло трехчасовое заседание Рабочей группы по обращению с опасными отходами 1-2 класса Комиссии по экологии Общественного совета Госкорпорации Росатом и приглашенных экспертов для обсуждения проектной документации и материалов предварительной оценки воздействия на окружающую среду (ПОВОС) планируемых региональных Экотехнопарков. В заседании приняли участие почти 50 человек: представители разработчиков основных документов и производителей оборудования, федерального экологического оператора, экспертных групп из четырех регионов, где будут реализованы пилотные проекты.Состоявшееся мероприятие прокомментировала заведующая кафедрой экологии СГТУ имени Гагарина Ю.А. и руководитель научно-образовательного центра «Промышленная экология» Елена Тихомирова:«Мероприятию предшествовал целый месяц рассмотрения и обсуждения документов, представленных на сайте оператора и администрации поселка Михайловского Саратовской области. Любой мог ознакомиться с полным пакетом документов, сформулировать свой вопрос, замечание, пожелание и так далее. Члены рабочей группы, созданной при Общественной палате Правительства Саратовской области, обсуждали возникшие вопросы, формулировали ключевые позиции, по которым необходимы разъяснения. Это не последнее обсуждение. Процесс только начат, документы будут дорабатываться, снова обсуждаться. Только окончательный документ оценки воздействия на окружающую среду будет вынесен на государственную и общественную экологическую экспертизу. Так что этот документ, как в Государственной думе, проходит несколько чтений. В работе принимают участие химики-технологи, специалисты в области промышленной экологии и обеспечения экологической безопасности, ведущие ученые вузов и профильных НИИ России, которые почти год вплотную занимаются анализом и выбором наилучших доступных технологий в области утилизации и переработки опасных отходов.Хочу отметить, что общественности для ознакомления были представлены материалы, в которых присутствуют результаты предварительных экологических исследований. Выезды для полевых исследований в районах всех четырех планируемых объектов проведены и осенью 2019 года, и весной 2020-го. Оценка прошла в соответствии с Техническим заданием Заказчика. Отдельно обращаю внимание, что сейчас обсуждается предварительная оценка воздействия на окружающую среду. До окончательного документа оценки воздействия на окружающую среду предстоит еще много работы. Документы потребовали от общественности большой тщательности в изучении – 370 страниц основного документа и более 300 страниц приложений. В них изложены расчеты по выбросам загрязняющих веществ, а также оценка воздействия на основные компоненты окружающей среды. Однако предстоит еще много работы над уточнениями и дополнениями в документ в соответствии с возникшими вопросами и предложениями, чтобы он стал окончательной версией ОВОС - оценкой воздействия на окружающую среду.Главное на данный момент даже не в обсуждении деталей конкретных технологических линий в создаваемом Экотехнопарке на базе завода в Горном, а в реальном понимании текущей экологической ситуации. Человечеству в целом отведено всего лишь одно десятилетие для кардинального решения проблемы переработки отходов производства и потребления. Государство, не решившее этой проблемы, обречено на гибель под мусорными свалками. Это не только мое убеждение, но и мнение ведущих мировых экспертов ООН. С этих позиций мы сейчас обсуждаем строительство «Завода Спасения» для Саратовской области, всего Поволжья и страны в целом».Сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.